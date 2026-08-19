TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag gefragt

Das Papier von TRATON legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 37,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'883 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 37,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,98 EUR. Zuletzt wechselten 7'330 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 10,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 43,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 EUR belaufen. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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