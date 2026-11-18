Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 33,44 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'018 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 33,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'057 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,74 Prozent. Bei einem Wert von 27,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 23,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren