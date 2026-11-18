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18.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag leichter
Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 33,46 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 33,46 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'109 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 33,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'559 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 23,67 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,18 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.33 Mrd. EUR ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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