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18.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit roter Tendenz

TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 37,08 EUR ab.

TRATON
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Die TRATON-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 37,08 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'454 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,08 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'805 TRATON-Aktien.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 11,60 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,47 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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