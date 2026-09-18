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18.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Abschlägen

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 36,48 EUR.

TRATON
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Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 36,48 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'233 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 36,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35'148 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Abschläge von 29,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,31 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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