TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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18.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 36,88 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 36,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'487 Punkten steht. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 36,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'759 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 12,20 Prozent zulegen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,86 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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