TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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18.08.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,22 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'283 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 37,34 EUR. Bei 37,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'850 TRATON-Aktien.
Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 11,18 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.
TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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