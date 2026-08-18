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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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18.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 37,06 EUR.

TRATON
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Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 37,06 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'974 Punkten notiert. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 36,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,10 EUR. Zuletzt wechselten 30'291 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,66 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,86 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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