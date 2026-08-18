TRATON Aktie News: TRATON am Mittag gefragt

Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 37,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'156 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 37,44 EUR. Bei 37,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'931 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,85 Prozent.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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