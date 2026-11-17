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17.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 34,00 EUR.
Die TRATON-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 34,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'275 Punkten liegt. Bei 33,92 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 34,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'273 TRATON-Aktien umgesetzt.
Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 17,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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