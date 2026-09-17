TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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17.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag höher
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 37,20 EUR.
Das Papier von TRATON konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 37,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 37,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'358 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 11,24 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 4,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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