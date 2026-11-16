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16.11.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von TRATON

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 34,28 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 34,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'671 Punkten steht. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 34,14 EUR. Bei 34,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'433 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 17,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,34 EUR. TRATON veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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