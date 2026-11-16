TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'564 Punkten liegt. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,14 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,14 EUR. Bisher wurden heute 16'890 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (27,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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