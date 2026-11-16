|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,24 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'564 Punkten liegt. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,14 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,14 EUR. Bisher wurden heute 16'890 TRATON-Aktien gehandelt.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (27,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.33 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.