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16.11.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,48 EUR zu.

TRATON
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,48 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Die TRATON-Aktie legte bis auf 34,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'909 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 27,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,17 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Am 28.10.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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