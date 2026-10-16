TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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16.10.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Freitagvormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,92 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 33,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'518 Punkten tendiert. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,02 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 5'539 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Gewinne von 21,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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