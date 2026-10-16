TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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16.10.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von TRATON zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 34,38 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 34,38 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'737 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 34,46 EUR. Bei 33,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55'898 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. 20,36 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,01 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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