TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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16.10.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagmittag
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 34,30 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 34,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'808 Punkten steht. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,38 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31'129 TRATON-Aktien.
Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 20,64 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 24,84 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,31 EUR. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,01 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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