TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die TRATON-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 36,18 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'305 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,86 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 146'040 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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