TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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16.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittwochmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,96 EUR ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 35,96 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'138 Punkten realisiert. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 35,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34'806 TRATON-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 4,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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