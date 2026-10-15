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15.10.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Minus

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 32,68 EUR nach.

TRATON
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Die TRATON-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 32,68 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'903 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,48 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,86 EUR. Zuletzt wechselten 3'880 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 26,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,11 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Am 23.07.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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