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15.10.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag nahe Vortagesschluss

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,98 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,98 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 29'837 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 33,02 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,48 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,86 EUR. Bisher wurden heute 18'519 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 20,30 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 21,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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