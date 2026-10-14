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14.10.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittwochvormittag fester

TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

TRATON
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Um 09:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,20 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 33,42 EUR. Bei 33,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8'171 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 19,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 28,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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