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14.10.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag im Aufwind

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 33,50 EUR.

TRATON
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Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'343 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,52 EUR aus. Mit einem Wert von 33,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 26'820 TRATON-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Mit einem Zuwachs von 23,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,04 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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