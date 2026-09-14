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14.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON

TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 36,72 EUR abwärts.

TRATON
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Die TRATON-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 36,72 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'599 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 36,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'235 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 12,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 29,79 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 4,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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