TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 35,98 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'187 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 35,98 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 20'524 Stück.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 13,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 28,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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