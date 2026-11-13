TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,38 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'697 Punkten steht. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 34,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,44 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 1'982 Aktien.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 16,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 20,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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