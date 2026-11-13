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13.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 34,22 EUR.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 34,22 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'654 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 34,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14'938 TRATON-Aktien umgesetzt.
Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,92 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 25,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.42 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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