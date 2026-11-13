TRATON Aktie News: TRATON verliert am Freitagmittag

Die TRATON-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,36 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'722 Punkten steht. Bei 34,06 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 7'989 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Bei einem Wert von 27,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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