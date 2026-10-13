TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 33,72 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'139 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 33,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'546 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 18.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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