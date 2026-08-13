TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die TRATON-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'293 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,36 EUR nach. Bei 37,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'671 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 10,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein