TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 37,22 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'327 Punkten steht. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 36,86 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,60 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 52'599 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 11,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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