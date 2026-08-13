TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 37,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'337 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 36,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28'037 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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