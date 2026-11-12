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12.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TRATON
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 34,42 EUR nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 34,42 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'765 Punkten steht. Die TRATON-Aktie sank bis auf 34,34 EUR. Mit einem Wert von 35,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21'795 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,22 Prozent. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Am 28.10.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.
Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,58 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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