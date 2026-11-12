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12.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,90 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 34,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'171 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 35,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,14 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'011 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 18,57 Prozent Luft nach oben. Bei 27,18 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 28,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,74 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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