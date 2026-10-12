TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON steigt am Montagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'054 Punkten tendiert. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17'458 TRATON-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Gewinne von 22,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 23,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. TRATON veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON steigt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
08:30
|EQS-News: TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge (EQS Group)
|
08:30
|EQS-News: TRATON GROUP increases third quarter 2026 unit sales by 10% to 78,900 vehicles driven by strong US business (EQS Group)
|
09.10.26
|TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
Analysen zu TRATON
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.