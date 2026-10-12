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12.10.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Montagvormittag

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

TRATON
31.12 CHF 0.19%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'054 Punkten tendiert. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17'458 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Gewinne von 22,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 23,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. TRATON veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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