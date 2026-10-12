TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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12.10.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 33,70 EUR.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 33,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'071 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 34,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59'982 TRATON-Aktien.
Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,79 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 30,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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