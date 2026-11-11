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11.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von TRATON zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die TRATON-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,72 EUR an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'253 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,02 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 34,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'154 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,72 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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