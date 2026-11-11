Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9227 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’963 -0.6%  Bitcoin 61’187 -0.6%  Dollar 0.8331 0.0%  Öl 93.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
1&1-Aktie im Fokus: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn
Wacker Neuson-Aktie im Fokus: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn
BKW-Aktie im Fokus: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
Suche...
Plus500 Depot

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von TRATON zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die TRATON-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,72 EUR an der Tafel.

TRATON
32.22 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'253 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,02 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 34,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'154 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,72 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: TRATON GROUP
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.11.26 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
11.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
11.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 S1BPHU
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S6W4BU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

TRATON 31.48 0.45% TRATON

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.