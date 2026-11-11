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11.11.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittwochmittag an

TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 34,86 EUR zu.

TRATON
32.08 CHF -0.43%
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Das Papier von TRATON legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'996 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,02 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33'849 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 22,03 Prozent sinken.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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