TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 36,74 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'617 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 36,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'939 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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