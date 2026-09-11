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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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11.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Nachmittag

TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 36,72 EUR zu.

TRATON
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Um 16:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 36,72 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'613 Punkten tendiert. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 36,88 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'238 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 11,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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