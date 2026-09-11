TRATON Aktie News: TRATON zieht am Freitagmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 36,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'265 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 11,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 18.10.2025. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 29,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,83 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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