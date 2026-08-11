TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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11.08.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von TRATON
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 38,02 EUR ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 38,02 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'148 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 37,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46'079 TRATON-Aktien umgesetzt.
Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Abschläge von 32,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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