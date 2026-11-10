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10.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 35,38 EUR.
Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 35,38 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'457 Punkten tendiert. Bei 35,38 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'229 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach unten.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Am 28.10.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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