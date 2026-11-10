TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 35,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'205 Punkten tendiert. Die TRATON-Aktie legte bis auf 35,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49'193 TRATON-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 27,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 EUR belaufen. Am 28.10.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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