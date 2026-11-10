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10.11.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag freundlich

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag freundlich

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 35,36 EUR zu.

TRATON
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Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 35,36 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'337 Punkten liegt. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,38 EUR zu. Bei 34,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'204 TRATON-Aktien.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 17,02 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 27,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.33 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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