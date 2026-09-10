TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Die TRATON-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,08 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'033 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 37,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,12 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 2'126 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 11,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 43,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.77 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,83 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient

TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren