TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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10.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagnachmittag ins Minus
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 36,42 EUR.
Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 36,42 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'608 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 36,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,12 EUR. Zuletzt wechselten 25'130 TRATON-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 11,99 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 41,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.77 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,83 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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