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10.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Mittag auf rotes Terrain

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 36,84 EUR ab.

TRATON
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Die TRATON-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 36,84 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'995 Punkten steht. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 36,82 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,12 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'914 Stück gehandelt.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,83 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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