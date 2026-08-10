TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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10.08.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 38,44 EUR ab.
Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 38,44 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'315 Punkten steht. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'783 TRATON-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 7,10 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 32,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.77 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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