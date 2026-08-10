TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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10.08.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,88 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,88 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'440 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'799 TRATON-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Mit einem Zuwachs von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,69 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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